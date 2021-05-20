سر إخفاء خبر وفاة سمير غانم عن زوجته

القاهرة (الاتحاد)

أكد مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري الراحل سمير غانم أن زوجته النجمة دلال عبد العزيز لم تعرف بعد خبر وفاة زوجها الفنان الراحل الذي وافقته المنية في وقت سابق اليوم الخميس.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة «اليوم السابع» المصرية المحلية، فإن سبب إخفاء الخبر هو تدهور حالة دلال عبد العزيز الصحية، إذ ترقد فى المستشفى حاليا لتلقي العلاج، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان الراحل أعلن أن تشيع جنازة سمير غانم ستكون من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، غداً، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء بالمقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.