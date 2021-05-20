أول تعليق لعادل إمام بعد وفاة سمير غانم

القاهرة (الاتحاد)

نعى الفنان المصري الشهير عادل إمام رفيق رحلته الفنية والكوميدية سمير غانم الذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً إثر تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر «الزعيم» عادل إمام صورة نادرة تجمعه بالراحل سمير غانم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوي».

كان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان الراحل أعلن أن تشييع جنازة سمير غانم سيكون من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، غداً، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة. وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء بالمقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم من مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معاً ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة. ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. بعد وفاة الضيف أحمد، قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة