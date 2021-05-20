7 أطعمة تحسن مزاجك

القاهرة (الاتحاد)

توصلت الدكتورة فيليس جاكا مدير مركز الغذاء والمزاج بجامعة ديكين الأسترالية إلى أن تحسين النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون الاكتئاب يحسّن الحالة المزاجية وله آثار كبيرة في الحفاظ على صحتهم العقلية.. وأضافت أن الأبحاث تؤكد أن الأطعمة البسيطة مثل البقوليات والأسماك الزيتية والخضراوات والفواكه والحبوب غير المصنعة وكميات متواضعة من اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، هي الطريق إلى تعزيز الصحة النفسية وخفض مستويات الاكتئاب والخرف، مع تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والسكرية وشديدة الملوحة والدهون المشبعة. وأوضح موقع «Racv» أن الأطعمة الأساس التي تحسن المزاج هي:

1 - زيت الزيتون: لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهو أساس النظام الغذائي المتوسطي الصحي.

2 - المكسرات والبذور: يعتبر الكاجو واللوز وبذور عباد الشمس من الأطعمة المفيدة للغاية لميكروبيوم الأمعاء ( الميكروبات المتعايشة مع الإنسان).

3 - الخضراوات الصليبية: مثل القرنبيط والبروكلي والملفوف وكلها أطعمة مليئة بالفيتامينات الأساسية والمعادن والمغذيات النباتية، كما أنها تساعد على تقليل الالتهاب.

4 - الأسماك الزيتية: مثل السردين والسلمون الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لوظيفة الدماغ الصحية.

5 - البقوليات: تتميز بأنها قليلة الدسم ومليئة بالألياف والبروتين، كما أنها تُخفض الكوليسترول وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

6 - الأطعمة المخمرة: يعمل مخلل الملفوف والزبادي على تحسين صحة الأمعاء والمعدة، حيث يكون بمثابة أسلحة سرية بفضل احتوائه على البروبيوتيك الطبيعي (ألياف نباتية).

7 - الشوكولاتة الداكنة: غنية بالمغنيسيوم والبوليفينول، ولها خصائص صحية مضادة للأكسدة، لاسيما كلما زاد محتوى الكاكاو كانت لون الشوكولاتة أغمق.