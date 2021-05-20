البعوض أكثر ذكاءً من البشر

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف باحثون في جامعة جون هوبكنز الأميركية أن بعض أنواع البعوض وذباب الفاكهة يمتلك قدرات مخية أكثر من بعض الأشخاص.

وقام العلماء بإحصاء خلايا المخ بدقة في ذباب الفاكهة، وثلاثة أنواع من البعوض، واكتشفوا أن عددها كبير للغاية، حيث وجدوا أن أدمغة الحشرات الصغيرة لديها في المتوسط حوالي 200 ألف خلية عصبية وخلايا أخرى.

وبالمقارنة، يحتوي دماغ الإنسان على 86 مليار خلية عصبية، فيما يحتوي دماغ القوارض على حوالي 12 ملياراً.. وأوضح الدكتور كريستوفر بوتر أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بالجامعة أن تلك الخلايا العصبية تُمكّن الحشرات من التنقل وأداء مهام معقدة.