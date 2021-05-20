«تطبيق السياحة البيئية».. سفر إلكتروني لأجمل المناطق

أبوظبي (الاتحاد)

تعتمد السياحة الأيكولوجية أو السياحة البيئية على السفر بين المواقع الطبيعية التي تزخر بالتنوع الحيوي من النباتات والحيوانات والبحار والأنهار، وغيرها من الموارد الطبيعية، مع التحلي بروح المسؤولية في الحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار أو المساس بها، بهدف الاستمتاع والاكتشاف والمغامرة، ويعد تعريف السياحة الأيكولوجية من التعريفات الحديثة، حيث ظهر في ثمانينيات القرن الماضي، ويعرف باللغة الإنجليزية بـ Eco tourism، وهو نوع من أنواع السياحة التي تعد البيئة أساساً لها، وتعتبر السياحة الأيكولوجية والسياحة البيئية شيئاً واحداً، وتشمل السياحة الأيكولوجية العديد من الأنشطة التي يمكن للسائح القيام بها، ومنها: سياحة السفاري، التخييم، مراقبة الطيور والحيوانات، الإبحار والصيد، زيارة معالم البيئة، استكشاف الجبال والغابات، التصوير، رصد حركة النجوم، التزلج والتجديف.

ولهذا الغرض ومن أجل تسهيل الوصول إلى الأماكن السياحية البيئية وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيقاً بسيطاً وسهل الاستخدام للهاتف الذكي بين يدي السائح، حيث تم تطويره لحملة السياحة البيئية، ويشتمل على مقاطع فيديو وصور ومعلومات حول المناطق المحمية البرية والبحرية في الإمارات، كما يحتوي على العديد من علامات التبويب التي ستأخذ المستخدم إلى أقسام معلوماتية حول هذه الحملة والمحميات الموجودة في كل من إمارات الدولة. وتم تطوير التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية لمساعدة الجميع، ويمكن مشاركة التطبيق على منصات اجتماعية متعددة لسهولة الوصول، كما يتضمن أيقونات للحسابات الرسمية للوزارة، لتمكين المستخدم من زيارة تلك الصفحات عند الحاجة.