القارة القطبية الجنوبية تشهد ظاهرة نادرة وخطيرة

شهدت القارة القطبية الجنوبية (أنتركتيكا) ظاهرة نادرة وخطيرة في هذه المنطقة من الكرة الأرضية التي تدفع فاتورة باهظة جراء التغير المناخي.وانفصل أكبر جبل جليد في العالم، تفوق مساحته 4300 كيلومتر مربع، عن جرف «رون» الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

كان العلماء يراقبون، منذ أيام، هذه الكتلة الجليدية الضخمة المسماة «إيه-76» التي بدأت الانفصال عن جرف «رون» الجليدي.

وقد تثبت العلماء من حصول الانفصال بفضل صور التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-1» التابع لبرنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة الأرض، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.

ويبلغ طول هذا الجبل الجليدي حوالي 170 كيلومتراً، وعرضه 25 كيلومتراً بمساحة إجمالية تبلغ 4320 كيلومترا مربعا.

وأفاد بيان للوكالة بأن الجبل الجليدي يطفو في بحر «ويدل» حيث سيكون مجاورا تقريبا للكتلة الجليدية التي كانت الأكبر، وتحمل اسم «ايه-23» وبقيت في هذه المنطقة إلى حين انفصالها سنة 1986.

وأوضح عالم الجليد في هيئة البحوث البريطانية لمنطقة أنتركتيكا (بي ايه اس) التي رصدت الانفصال في بادئ الأمر، أليكس بريزبورن أنه رغم كون «ايه-76» أكبر جبل جليد في الوقت الراهن، «لكنه لن يدخل قائمة أكبر عشرة جبال جليدية على مر الأزمنة».

على سبيل المثال، في 2017، كان «ايه 68»، أحد أكبر جبال الجليد على الإطلاق بمساحة إجمالية بلغت 5800 كيلومتر مربع وسماكة 350 مترا ووزن ألف مليار طن، قد استقطب اهتمام العلماء ووسائل الإعلام إثر انفصاله عن جزء آخر في غرب أنتركتيكا، وهي كتلة «لارسن» الجليدية، في أقاصي أنتركتيكا.

وقد ارتفعت حرارة الأرض بأكثر من درجة مئوية مقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية بسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، غير أن أنتركتيكا تسجل احتراراً أسرع بمرتين.

وقال هيئة «بي ايه اس» البريطانية المشاركة في الدراسة، في بيان إن «التفكك المستمر لكتل الجليد على الساحل الشرقي لشبه جزيرة أنتركتيكا مرتبط باحترار الغلاف الجوي جنوباً خلال السنوات الخمسين الأخيرة».

وأضافت «في الوقت عينه، ازدادت حدة تيارات المحيطات، ما أضعف الكتل الجليدية».