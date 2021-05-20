سمير غانم يتصدر «تويتر» بعد وفاته

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر الفنان المصري الراحل سمير غانم، موقع التغريدات «تويتر»، بعد دقائق قليلة من إعلان خبر وفاته عن عمر يناهز الـ 84 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهد تويتر مشاركة كبيرة في نعي الفنان الراحل، وشارك عدد كبير منهم صورا ومقاطع مصورة من الحياة الفنية لسمير غانم.

كان الفنان سمير غانم، قد تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة منذ أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا مع معاناته السابقة من مشاكل في الكلى.

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج في كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد، قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية البارزة.