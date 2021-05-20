وفاة الفنان الكبير سمير غانم جراء الإصابة بكورونا

عبد الله أبوضيف، أحمد عاطف (القاهرة)

توفى الفنان المصري الكبير سمير غانم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد نحو شهر من إصابته وعلاجه داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب نقابة المهن التمثيلية، فإن الفنان سمير غانم توفى مساء اليوم الخميس، بعد فشل كافة المحاولات لإنعاشه باستخدام أدوية بروتوكول فيروس كورونا المستجد.

بدأت أزمة العائلة الفنية الكبيرة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك والذي كانت الأسرة فيه تعكف على تصوير أحد المسلسلات الرمضانية كان مقررا أن يعرض خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، إلا أن إصابتهم حالت دون ذلك مع تحويلهم لمستشفيات متخصصة للعلاج خلال الآونة الأخيرة.

وكشف الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنة الفنان الراحل عن موعد جنازة الفقيد، موضحا أن الجنازة مقرر لها أن تخرج من مسجد "المشير" بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، غدا، بمشاركة فنانين وأقارب الأسرة.

إلى ذلك، نعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الفنان الكبير سمير غانم الذى غيبه الموت عن عمر يناهز 84 عاماً. وقالت عبد الدايم إن الحياة الفنية فى مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة والذى رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الأداء التمثيلي.



