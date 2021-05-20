مصدر يكشف لـ«الاتحاد» خطة علاج سمير غانم من كورونا؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

للأسبوع الرابع، يواصل الفريق الطبي في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة العمل على الإشراف على الحالة الصحية للفنان المصري الكبير سمير غانم، وذلك منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد منتصف شهر رمضان المنقضي خلال تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية التي كان مقررا بثها خلال الشهر الكريم.

وكشف مصدر طبي لـ«الاتحاد» تفاصيل الخطة العلاجية والحالة الصحية للفنان المصري الكبير، حيث لا يزال على أجهزة التنفس الصناعي رغم تكثيف نسب الأدوية المخصصة لمثل هذه الحالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية لا يمكن تكثيف الجرعة أكثر من ذلك خاصة مع مضاعفتها في وقت سابق بالفعل.

وأضاف المصدر الطبي أن الفنان سمير غانم يبقى حالة خاصة من المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة مع المدة الكبيرة من الإصابة والتي تناهز الشهر حتى الآن، نافيا أن تكون مقاربة للحالة الصحية للإعلامي الشهير وائل الإبراشي والذي تعافى من كوفيد 19 لكنه استمر في تلقي الخدمة الصحية بسبب تجلطات على الرئة وتآكلها كآثار ما بعد التعافي من الإصابة.

وأثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم مشاعر محبيها بعدما نشرت دعاء عبر موقع «انستجرام» لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز. وتعاطف جمهور دنيا، عبر حسابها، مع الدعاء الذي نشرته لوالديها اللذين تراجعت حالتهما الصحية خلال الساعات الأخيرة.

فقد وضع الفنان سمير غانم على أجهزة التنفس الصناعي إثر مضاعفات شديدة بسبب معاناته من مشكلات مزمنة بالكلى أدت لخضوعه للغسيل الكلوي إضافة إلى علاجه من كورونا وتضرر جهازه التنفسي من الفيروس.