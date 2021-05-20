مصدر طبي يكشف الوضع الصحي لفاطمة الكاشف

كشف مصدر طبي في مستشفى العجوزة التخصصي لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الحالة الصحية للفنانة فاطمة الكاشف بعد نقلها، أمس الأربعاء، في وضع صحي غير مستقر، مشيرا إلى أنها لا تزال على التنفس الصناعي وتحتاج إلى أكسجين طبي وسط متابعة طبية مكثفة.

وأضاف المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أن الفترة الحالية تسمى بالفترة الأولى لمصاب كوفيد 19 حيث يحتاج لمزيد من المتابعة من الأطقم الطبية المشرفة خاصة مع الحالة النفسية المتأخرة للحالات في بداية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يسمح أحيانا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمصابين بسبب حالتهم النفسية والتي تؤثر عليها الأخبار المتداولة خاصة من المشاهير. وأكد المصدر أن الفنانة فاطمة الكاشف ستضخع لبرنامج علاجي لمدة 7 أيام تستخدم في أدوية علاج فيروس كورونا بشكل طبيعي بدون أي مضاعفة وبعد الـ7 أيام يتم إجراء مسحة طبية لاستبيان ما إذا كانت تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار خروجها من المستشفى أو لا. وتصدرت الفنانة فاطمة الكاشف عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الأشهر جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى العجوزة التخصصي لاستقبال حالات كورونا، والمشهور عنه استقباله لأغلب المشاهير والفنانين في الفترة الأخيرة داخل مصر . ونشرت فاطمة صوراً لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: "أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جداً، الأوكسجين قل في الدم عن طبيعته وربنا يستر ". وأضافت فاطمة: "أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكي ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضاً مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفي كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم ". كما نشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، صورة لها من داخل المستشفى قائلاً: "كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف زكي والزميلة الفاضلة نهال عنبر، ومدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة، حيث تم حجزها في العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير، وربنا يحفظكم جميعاً، ودعواتكم بالشفاء ".



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