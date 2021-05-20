احذر من تطبيقات "تحسين عمر البطارية" !

مع كثرة استخدامنا للهاتف الذكي خلال اليوم، فإن الحصول على ساعات إضافية من كل عملية شحن للبطارية أمر ضروري للغاية. لذا فإن مسألة نفاد طاقة البطارية أمر قد يقلق الكثيرين.

استجاب المطورون لحل هذه المشكلة من خلال إنشاء تطبيقات تعد بتحسين عمر البطارية وإطالتها، ولكن هل هذه التطبيقات تقدم هذه الميزة بالفعل؟ وهل من الآمن تثبيتها في هاتفك؟

في واقع الأمر، قبل بضع سنوات كانت التطبيقات التي تعد بتحسين عمر بطارية الهاتف مفيدة للغاية، لكن الكثير من الأشياء تغيرت منذ ذلك الوقت. وأصبحت هذه التطبيقات كثيرة للغاية في متجر "جوجل بلاي" ومربكة، فعند البحث بالكلمات المفتاحية التالية: "تحسين عمر البطارية" ستتفاجأ بالعدد الهائل من التطبيقات الموجودة في متجر "جوجل".

للوهلة الأولى قد يبدو أن هذا الأمر جيداً للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق معين. لكن الأمر قد يكون مربكاً للمستخدمين الذين يبحثون فقط عن تطبيق يساعدهم في تحسين عمر بطارية هواتفهم الذكية، في ظل العدد الكبير الموجود في متجر "جوجل بلاي".

النقطة الأهم هي أن معظم تطبيقات تحسين عمر بطارية الهاتف تطلب من المستخدمين إدخال "أوامر أداة" (Android Debug Bridge) المعروفة اختصاراً بـ (ADB) لـ"رفع الامتيازات" للوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة. ويُعد رفع امتيازات نظام التشغيل أندرويد في هاتفك ممارسة محفوفة بالمخاطر.

وفي حين أن بعض تطبيقات تحسين عمر بطارية الهاتف قد تجعل الميزات المضمنة في نظام التشغيل أندرويد، مثل (Doze Mode) و (App Standby) أكثر قوة، إلا أن هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على أداء الهاتف، حيث قد تلاحظ مشكلات وتأخير في الأداء، كما قد يتوقف الهاتف عن العمل تماماً.

إذا كنت تعمل بهاتف يحتوي على إصدار حديث من نظام التشغيل أندرويد، فإن النصيحة الأولى هو الالتزام بميزات (Doze Mode) و (App Standby) المدمجة والتي تقوم بعمل جيد في تحسين عمر بطارية الهاتف مع المحافظة على الأداء والاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة "موفر البطارية" المضمنة في نظام التشغيل أندرويد طريقة رائعة لإطالة عمر البطارية عند الضرورة.

ولمساعدتك في الحصول على مزيد من وقت تشغيل هاتفك الذكي، فإن "غوغل" أيضاً تقدم نصائح حول كيفية جعل بطارية الهاتف الذكي يدوم لأطول فترة ممكنة، وهي:

-تشغيل ميزة "توفير شحن البطارية .

-تقليل سطوع الشاشة وضبطها ليتم تغييرها بشكل تلقائي.

-إيقاف أصوات أو اهتزازات لوحة المفاتيح.

-القيام بتشغيل اتصال الـ"واي فاي" أو بيانات الهاتف أو موقع الـ"جي. بي. اس" أو اتصال "بلوتوث" فقط عند الحاجة.

-تقليل استخدام التطبيقات التي تقوم باستهلاك طاقة البطارية، مثل تطبيقات الألعاب.