هذه مفاجأة عيضة المنهالي وأصيل هميم

مراد النتشة (أبوظبي)

بعدما تواردت الأخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجأة منتظرة يجتمعان بها، تبادل «صوت الإمارات» الفنان عيضة المنهالي والفنانة العراقية أصيل هميم، عبارات المحبة والعشق في كلمات الأغنية الدويتو الجديدة «لقياك». وتحمل الكثير من المعاني العاطفية التي كتبها وأبدع بها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان. الأغنية من تلحين عيضة المنهالي نفسه، وتعاون في توزيع موسيقاها مع زيد نديم، ومهندس الصوت ماجد صالح، وذلك في استوديوهات صوتية بالإمارات. ويُعد هذا التعاون الأوّل الذي يجمع الفنانَين عيضة المنهالي وأصيل هميم.وقد طُرحت الأغنية الدويتو «لقياك» قبل ساعات عبر قناة عيضة المنهالي على «اليوتيوب»، ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، إلى جانب عرضها عبر مختلف الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية. ويقول مطلع الأغنية: إتفاجأت روحي وعيني صدّقت لقياك يا عمري وأعز الناسي من يوم أحاسيس المحبه توثّقت هيّج غرامي وهيّض إحساسي واطيوفك فعيني حبيبي رافقت مع نبض قلبي دايم وهوجاسي والحين روحي في هواك تولّعت تسهر وجافاها لذيذ أنعاسي