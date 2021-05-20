"فالنتينو" تتوقف عن استخدام فراء الحيوانات في تشكيلاتها

حذت دار "فالنتينو" للأزياء حذو علامات تجارية كبرى أخرى إذ قررت التوقف عن استخدام فراء الحيوانات في تشكيلاتها اعتباراً من سنة 2022، وهو إعلان رحب به نشطاء في مجال حقوق الحيوانات الأربعاء في إيطاليا.

وأعلنت "فالنتينو" الثلاثاء أن شركة الفراء "فالنتينو بولر" التابعة لها ستتوقف عن الإنتاج في نهاية السنة، وأن آخر مجموعة تتضمن فراء ستكون تشكيلة خريف وشتاء 2021/22.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فالنتينو" جاكوبو فينتوريني في بيان إن مفهوم "بدون فرو" يتماشى تماماً مع قيم" الدار.

وأضاف "إننا نتقدم بسرعة في البحث عن مواد بديلة بهدف إيلاء عناية أكبر بالبيئة في ما يتعلق بتشكيلات السنوات المقبلة".

وبادرت دور الأزياء الإيطالية الكبرى "برادا" و"أرماني" و"جوتشي" و"فيرساتشي" و"فورلا" والبريطانية "بربري" والأميركية "دونا كاران" و"دي كي إن واي" و"مايكل كورس" وكذلك المصمم الفرنسي جان بول غوتييه إلى اتخاذ قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة.

ورحبت جمعية الرفق بالحيوان "هيوماين سوسايتي إنترناشيونل" بقرار "فالنتينو" معتبرة أنه سيساهم في إنهاء "تجارة الفراء الوحشية".

وذكّرت مديرة المنظمة غير الحكومية في إيطاليا مارتينا بلودا بأن "هذه الصناعة تقتل كل سنة 100 مليون من الحيوانات سعياً إلى فرائها".