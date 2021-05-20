تفكك أكبر جبل جليدي في العالم بالقارة القطبية الجنوبية

ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، أن جبلاً جليدياً هائلاً انفصل عن الجانب الغربي من جرف رون

الجليدي، في بحر ويدل بالقارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

ويبلغ حجم الجبل الجليدي، المعروف باسم "إيه - 76" حوالي 4320كيلومتراً مربعاً، مما يجعله حالياً الأكبر في العالم.

وشوهد الجبل الجليدي في صور حديثة التقطتها بعثة "كوبرنيكوس سنتينل -1" بالأقمار الاصطناعية، بطول حوالي 170 كيلومتراً وعرض 25 كيلومتراً، وهو أكبر بقليل من جزيرة مايوركا الإسبانية.

ورصدت هيئة المسح البريطانية فى القطب الجنوبى الجبل الجليدي وأكد ذلك المركز الوطني الأميركي للجليد باستخدام صور "كوبرنيكوس سنتينل - 1" .



