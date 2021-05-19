تحذير بعد تحول شامة إلى سرطان أثناء الحمل

الاتحاد (مصطفى أوفى)

أصدرت امرأة أسترالية تحذيراً صارخاً بعد أن تحولت شامة إلى سرطان أثناء حملها وتركتها تعاني من ندوب شديدة في الوجه.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ميجين ديفيز، 40 عامًا، شخصت إصابتها بالمرحلة الثانية من سرطان الجلد في فبراير الماضي، بعد أكثر من عام من ولادة ابنتها البالغة الآن من العمر 3 سنوات.

بدأ الأمر عندما لاحظت ميجين، وهي من مدينة بريزبين الأسترالية، أن حجم شامة على خدها قد تضاعف أربع مرات عندما كانت حاملاً. لكن بصفتها أمًا مشغولة، لم تتح لها الفرصة لعرض الشامة على طبيب.

عندما أصر طبيب أسنان على أن تقوم ميجين بفحص الشامة، شعرت بالذهول لاكتشاف أنها تطورت إلى شكل من أشكال سرطان الجلد.

وخضعت المرأة، وهي سيدة أعمال وأم لثلاثة أطفال (18 و14 و7 أعوام)، لعملية جراحية لإزالة الشامة والتأكد من عدم انتشار السرطان.

وقد اضطر الأطباء إلى نزع 3 سنتمترات من الجلد، تاركين ندبة بعرض 3 سم وطول 12 سم.

وقالت ميجين إنها أصيبت بالدمار عندما رأت الندوب التي خلفتها الجراحة وأن ابنتها "تشوبي" كانت خائفة جدًا من النظر إليها.

وأضافت "حذرني الطبيب من أن وجهي سيتشوه ورسم صورة توضح حجم الجرح فأصبت بالخوف الشديد"، مؤكدة "لقد كنت في حالة صدمة ولم أكن أعرف كيف أتصرف مع العلم أن وجهي سيتعرض للندوب لبقية حياتي".

وأوضحت أنها قررت أن تتحدث علانية لتحذير الآخرين من أهمية مراقبة الشامات التي تظهر على أجسادهم والتي قد لا تثير الانتباه.

وقالت: "كان لدي هذا الخلد الصغير على خدي طوال حياتي. عندما كنت حاملاً، تضاعف أربع مرات لكني اعتقدت أنها هرمونات".