كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع خطوبة منة عرفة؟

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أثار إعلان الفنانة المصرية الشابة منة عرفة خطبتها، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين متعجب ومشكك.

فقد أبدى عدد كبير من جيل الثمانينيات والتسعينيات من المتابعين تفاجؤهم بأن منة عرفة، التي كانت طفلة صغيرة في فيلم «مطب صناعي» للفنان المصري أحمد حلمي، صارت شابة تعلن خطبتها.

بينما ذهب آخرون إلى التشكيك في صحة الأمر، خاصة أنها أعلنت عن خطبتها بكلمة واحدة مع صورة لها حيث أعلنت عن خطبتها دون أن ترفق أي صور عائلية من الخِطبَة أو صور لخطيبها، فتوقع البعض أنها تكون مجرد محاولات لخطف الأنظار من خطبة اليوتيوبر المصري علي غزلان الذي أعلن خطبته قبلها بثلاثة أيام فقط.

كان الجمهور المصري قد ارتبط بمنة عرفة بعد ظهورها في أدوار الأطفال دائمًا مع الفنان أحمد حلمي، والفنان أشرف عبد الباقي. فقد كانت دائمًا طفلة مدللة واحتفظ الجمهور بهذه الصورة ولم يقتنع أبدًا بأنها تكبر مثلما يكبرون.

علاقة سرية

وكانت هناك علاقة غير معلنة رسميًا في عام 2019 تجمع بين منة عرفة، وعلي غزلان، لم يعلنا عنها ولكن دائمًا كانت تخرج الصور التي تجمعهما معا، وبعض الصور كانت تجمعهما مع الأهل، مما يؤكد الشائعات المنتشرة.

ظلت العلاقة بينهما غامضة حتى في طريقة انتهائها، حيث انتهت قبل ثمانية أشهر دون توضيح. لكن ألغى كل واحد منهما متابعته لصفحة الآخر على موقع «انستجرام». ولم يتحدث الثنائي عن ارتباطهما أو أسباب فشل علاقتهما. بعدها وقع اختيار غزلان على ملكة جمال مصر فرح شعبان.

واتهمها بعض متابعيها بأنها تحاول لفت الأنظار بعد أن ارتبط غزلان سريعًا بغيرها، ولكنها عادت لتنفي تلك المعلومات، مؤكدة أن الخِطبَة حقيقية ولكنها لم تعلن عن اسم خطيبها وصوره، لأنه من خارج الوسط الفني ولا يهتم بأجواء الشهرة، فحافظت على رغبته.

وأكدت أنها تلقت الكثير من التهاني من أصدقائها المقربين ومتابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها خطبتها، وهو ما زاد من فرحتها، وهذا هو كل ما يشغل بالها، ولم تعلق على خطبة علي غزلان وفرح شعبان.