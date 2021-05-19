فيديو وصور.. مسبار آخر يبعث أولى الصور بعد هبوطه على المريخ

لم تعد الولايات المتحدة، بعد اليوم، هي الدولة الوحيدة التي تتمكن من إرسال مسبار وجعله يهبط على سطح الكوكب الأحمر.

فقد تمكن مسبار (تيانون-1)، اليوم الأربعاء، من إرسال أول صور يلتقطها من سطح المريخ بعد نجاح عملية هبوطه.

ونشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورتين ومقطعي فيديو من التقاط مسبار المريخ (تيانون-1) أثناء وبعد أول هبوط لمسبار صيني على سطح الكوكب الأحمر.

وفي 15 مايو، هبطت مركبة الهبوط، التي تحمل مركبة طوافة لمهمة (تيانون-1)، في الجزء الجنوبي من «يوتوبيا بلانيتيا»، النصف الشمالي

للمريخ، ليصبح أول مسبار صيني يهبط على كوكب آخر غير الأرض، بحسب وكالة الصين الجديدة شينخوا.

وتم التقاط الصورة الأولى، وهي بالأبيض والأسود، بوساطة كاميرا خاصة لتجنب العوائق، وهي مثبتة أمام الطوافة. وتظهر التضاريس الخاصة بالاتجاه الأمامي للمركبة الطوافة بوضوح في الصورة، ويظهر أفق المريخ منحنيا بسبب العدسة واسعة الزوايا.

والتقطت الصورة الثانية، وهي ملونة، بوساطة كاميرا الملاحة المثبتة في الجزء الخلفي من المركبة الطوافة. وتظهر التربة والصخور الحمراء على سطح المريخ بوضوح في الصورة.

كما أرسل المسبار مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة على المركبة المدارية، يوضح كيف انفصلت مركبة الهبوط والمركبة الطوافة عن المركبة المدارية في أثناء عملية الهبوط.

وإثر عملية الهبوط التي تمت على سطح المريخ، يوم السبت، تصبح الصين ثاني دولة تهبط بنجاح على جار الأرض.

وعملت بكين، بشكل مطرد، من أجل توسيع برنامجها الفضائي على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولديها مهام مقررة لعقود قادمة.

وإثر عملية الهبوط التي تمت على سطح المريخ، يوم السبت، تصبح الصين ثاني دولة تهبط بنجاح على جار الأرض.

وعملت بكين، بشكل مطرد، من أجل توسيع برنامجها الفضائي على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولديها مهام مقررة لعقود قادمة.