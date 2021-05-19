خوارزميات "تويتر" منحازة ضد صور بعض الفئات

أعلنت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن خوارزميتها لقص واقتطاع الصور تشوبها مشكلة تؤدي لتحيز يستبعد فءات من المجتمع من تلك الصور.

وأضافت الشركة، في بحث جديد، أن برنامجها للذكاء الصناعي الخاص بالصور، يستبعد أصحاب البشرات الداكنة والرجال. وأضافت "قرار كيفية اقتطاع الصورة من الأفضل أن يقوم به بشر".وأجريت الدراسة، التي قام بها ثلاثة من باحثي التعلم الآلي في الشركة، بعد انتقادات لتويتر من المستخدمين العام الماضي عن أن معاينة الصور قبل نشرها أظهرت استبعادا لوجوه بعض الأشخاص من ذوي البشرة السوداء.وخلصت الدراسة إلى وجود ثمانية بالمئة من الميل، بعيدا عن التكافؤ الديموغرافي، لصالح النساء وأربعة بالمئة لصالح أصحاب البشرة البيضاء.

وأرجعت الدراسة ذلك لعدة أسباب محتملة، من بينها مشكلات متعلقة بالخلفية ولون العين لكنها قالت إن تلك الأسباب لا تعد مبررا.

وكتب الباحثون، في الدراسة "اقتطاع الصور بناء على التعلم الآلي تشوبه أوجه قصور من الأصل لأنه يلغي تفويضا في يد المستخدم ويقيد تعبير المستخدم عن هويته وقيمه، ويفرض بدلا من ذلك نظرة معيارية لاختيار الجزء الذي يعتبر الأكثر جذبا للاهتمام في صورة".

ولمواجهة تلك المشكلة، بدأ موقع "تويتر" مؤخرا عرض الصور بحجمها القياسي كاملة دون أي اجتزاء على التطبيق على الهاتف المحمول ويحاول توسيع نطاق تلك الجهود.

وأشارت الدراسة إلى أن ما خلصت إليه هو مثال إضافي على التأثير السلبي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل التحيزات الديموغرافية في عمليات التعرف على الوجوه وتحليل النصوص.