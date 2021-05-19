فيديو.. أبرز أعمال المخرج السعودي عبد الخالق الغانم

توفي المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، مساء أمس الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض، عن عمر 63 عاماً.

وقال موقع «العربية نت» إن الغانم وافته المنية في مستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة الدمام السعودية، حيث كان يُعالج من مرض السرطان.

ويعتبر الغانم أحد أبرز المخرجين السعوديين الذين تركوا بصمة إبداعية في الدراما السعودية، خاصة الأجزاء التي أخرجها من المسلسل الرمضاني «طاش ما طاش».

قبل ساعات من وفاته، كتبت زوجته المخرجة والكاتبة لورين عيسى على موقع «تويتر»، «اللهم لا تفجعني فيه وأطل في عمره».

أصيب الغانم بهذا المرض مرات عديدة، وخاض تجربة مريرة مع هذا المرض لأكثر من خمس سنوات.

ولد عبد الخالق الغانم في «سيهات» بالقطيف شرق السعودية، عام 1958، وتخرج في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وبدأ مشواره الفني في 1992، عبر إخراج مسلسل «رحلة صيد» تلاه مسلسلا «الانتظار» و«الخراش»، من ثمّ تولى في 1995 إخراج سلسلة «طاش ما طاش» وظل مستمراً معها.

كما أخرج عدداً من الأعمال منها «جنون المال» (2006)، و«حارتنا حلوة» (2008)، و«سكتم بكتم» (2010) و«طالع نازل» (2012)، و«من الآخر» (2012) و«يا تصيب يا تخيب» (2012).

ويعد مسلسل «سناب شاف» آخر عمل أخرجه وكان ذلك في (2017)، كما ظهر كممثل ومخرج في مسلسل «شوية ملح» الذي أخرجه عام 2002.