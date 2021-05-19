استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2021: «الاختيار 2» الأوّل عربياً.. فاطمة الحوسني أفضل ممثلة.. و«قلبي اطمأن» في الصدارة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اشتعلت المنافسة بين الأعمال الدرامية والبرامجية الرمضانية، وبرزت مسلسلات محليّة وخليجية وعربية، وتبعها أداء قوي ومميز لعدد كبير من نجوم الدراما. وفي استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2021 «مسلسلات وبرامج»، الذي أطلقته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»، وشارك فيه أكثر من 33 ألف مشاهد، خرجت بنتائج حول الأفضل لهذا الموسم بعد تصفية مختلف الفئات والأعمال، والتي حسمها الجمهور واختار الأعمال المميزة والممثلين المبدعين والبرامج التي نالت أعلى نسبة إشادات في رمضان.

أفضل ممثل

خلال موسم رمضان نال الممثلان الإماراتيان أحمد الجسمي وعبدالله زيد، إشادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تميزهما في الدراما لهذا العام. وبعد منافسة كبيرة بينهما، ذهب لقب أفضل ممثل إلى الفنان عبدالله زيد بنسبة 54% عن دور «خاشع» في مسلسل «حامض حلو»، ونال أحمد الجسمي المركز الثاني بنسبة 46%.

فاطمة الحوسني

أفضل ممثلة

وحصدت الفنانة فاطمة الحوسني عن جدارة لقب أفضل ممثلة إماراتية بنسبة 66%، عن دورها في مسلسل «اللي نحبهم»، وذهبت النسبة الباقية إلى الممثلة ميثاء محمد.

الدراما المحليّة

عن فئة الدراما المحليّة.. تصدّر مسلسل «حامض حلو» المركز الأوّل بنسبة 72%، ضمن فئة أفضل مسلسل كوميدي، ولعب بطولته كل من عبدالله زيد وجمعة علي، فيما حصد المركز الثاني مسلسل «اللي نحبهم»، بنسبة 28%، ولعب بطولته كل من أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني ومروان عبدالله.

الدراما الخليجية

على صعيد الدراما الخليجية، (الفئة أ)، حاز «أمينة حاف» للفنانة إلهام الفضالة، أفضل مسلسل اجتماعي خليجي كوميدي بنسبة 81%، فيما ذهبت النسبة الباقية إلى مسلسل «الناجية الوحيدة» للفنانة هدى حسين.

وبعد منافسة قوية وللعام الثاني على التوالي ضمن استطلاع «الاتحاد»، منح الجمهور الفنان سعد الفرج لقب أفضل ممثل خليجي عن دوره في مسلسل «مطر صيف»، الذي عُرض على شاشة «أبوظبي»، بنسبة 52%، وذهبت النسبة الباقية إلى الممثل ناصر القصبي عن مسلسل «ممنوع التجول».

وذهب لقب أفضل ممثلة خليجية مناصفة بين حياة الفهد عن دورها البارز في مسلسل «مارغريت»، وهيا عبدالسلام عن دورها في مسلسل «نبض مؤقت»، بنسبة 50% لكل منهما.

وفي (الفئة ب)، تربّع مسلسل «نبض مؤقت» الذي عرضته شاشة «أبوظبي» على عرش الأفضل ضمن قائمة أفضل مسلسل اجتماعي خليجي تراجيدي بنسبة 55%، ثم مسلسل «مطر صيف» لسعد الفرج بنسبة 45%. ومنح الجمهور الممثل عبدالله السدحان لقب أفضل ممثل لهذا العام عن دوره في مسلسل «شليوي ناش» بنسبة 57%، بعد منافسته مع الفنان جمال الردهان بنسبة 43%.

الدراما العربية 1

في (الفئة أ) من الدراما العربية 1، حصد مسلسل «الاختيار 2» الذي عُرض على شاشة «أبوظبي»، لقب أفضل مسلسل اجتماعي تراجيدي، بنسبة 52%، بعد منافسة قوية مع مسلسل «نسل الأغراب» الذي احتل المركز الثاني بنسبة 48%.

واختار الجمهور أحمد السقا أفضل ممثل في رمضان لهذا العام عن دوره «عساف الغريب» في مسلسل «نسل الأغراب» بنسبة 56%، واحتل المرتبة الثانية كريم عبدالعزيز عن دوره «الضابط زكريا» في مسلسل «الاختيار 2».

ونالت الفنانة منى زكي لقب أفضل ممثلة عربية وبجدارة عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن» بنسبة 60%، بعد منافسة مع غادة عبدالرازق عن دورها في مسلسل «لحم غزال»، والتي حصدت النسبة الباقية. وفي الفئة (ب) تصدّر قائمة الترشيحات مسلسل «2020» لبطليه قصي خولي ونادين نسيب نجيم، بنسبة 61%، فيما احتل المركز الثاني مسلسل «هجمة مرتدة» بنسبة 39%.

وحسم الجمهور قراره بمنح لقب الممثل الأفضل للفنان أمير كرارة عن دوره «غفران الغريب» في مسلسل «نسل الأغراب»، بعد منافسة قوية مع سلوم حداد الذي حاز نسبة 49%.

الدراما العربية 2

ضمن الدراما العربية 2، وفي (الفئة أ)، حصد مسلسل «النمر» لمحمد عادل إمام الذي عُرض على شاشة «أبوظبي» قائمة أفضل مسلسل اجتماعي تراجيدي، بنسبة 54%، فيما احتل مسلسل «حارة القبة» المركز الثاني بنسبة 46%.

وحسم الجمهور قراره بين نادين نسيب نجيم وياسمين عبد العزيز، بإعطاء نادين لقب أفضل ممثلة عربية بنسبة 55% عن دورها في مسلسل «2020»، فيما ذهبت النسبة الباقية إلى ياسمين عن دورها في مسلسل «اللي ملوش كبير».

وفي (الفئة ب)، حصد «خلي بالك من زيزي» قائمة أفضل مسلسل كوميدي، فيما حصد الفنان بسام كوسا بجدارة لقب أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «سوق الحرير» بنسبة 60%، وذهبت النسبة الباقية إلى ياسر جلال عن دوره في مسلسل «ضل راجل».

وبين سمية الخشاب في مسلسل «موسى» وأمينة خليل في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، اختار الجمهور سمية لتكون الممثلة الأفضل بنسبة 60%.

أفضل برنامج

بعد تصدّره نسبة المشاهدة عبر «يوتيوب» واهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، استحق وبجدارة برنامج «قلبي اطمأن» في موسمه الرابع الذي عُرض على شاشة «أبوظبي»، لقب «أفضل برنامج»، لما قدّمه من مساهمات ومبادرات خيرية وإنسانية لمحاربة الفقر حول العالم.

وقد نالت حلقاته تفاعلاً وتأثراً كبيراً من قبل المتابعين، وسجّل نسبة تصويت %82 فيما ذهبت النسبة الباقية إلى برنامج «دروب».