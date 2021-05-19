لغة جديدة تتحدى الخوارزميات.. ما قصتها؟

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت لغة جديدة تتحدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدمها مواقع التواصل الاجتماعي - خاصة موقع فيسبوك-، من أجل مواجهة المحتوى المخالف لسياساتها، وذلك بسبب التصعيد الذي تشهده غزة وإسرائيل.

واستخدم رواد التواصل الاجتماعي اللغة الجديدة بعد ملاحظة اختفاء المحتوى المتعلق بما يحدث في غزة، وتعليق الحسابات التي تشارك في نشره.

وتكمن اللغة الجديدة في كتابة اللغة العربية دون أية نقاط، فلا تتمكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التعرف على المحتوى، مستغلين أنه يمكن للعرب فهم اللغة حتى دون استخدام النقاط.

واستعان مستخدمو اللغة الجديدة بتطبيقات ومواقع تقدم خدمة تحويل اللغة العربية إلى كتابة دون نقاط، من أجل صناعة محتوى يتعلق بما يحدث في غزة دون التعرض إلى المسح أو تعليق حساباتهم.

هل هي لغة جديدة؟

يختلف الباحثون حول مسألة النقاط على الأحرف العربية، فمنهم من ذهب إلى أن اللغة العربية قديما كانت دون نقاط حتى منتصف القرن الأول الهجري، حتى تم وضعها في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.

بينما ذهب باحثون آخرون إلى أن النقاط كانت موجودة منذ البداية، لكن تم تطويرها فيما بعد من أجل تسهيل قراءتها، وعدم وقوع القراء في لبس تشابه الحروف المنقطة أثناء القراءة.

ويستغل أصحاب نظرية عدم وجود النقاط قديما، إمكانية قراءة اللغة العربية دون نقاط بشكل سهل، بينما يحاول الباحثون ممن يؤيدون وجود النقاط منذ القدم استخدام بعض الوثائق القديمة التي تحتوي على حروف تحمل النقاط، في إثبات وجهة نظرهم.

لغة لن تستمر

وقال الدكتور فادي رمزي أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأميركية، إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لديها كم هائل من التعلم الذاتي والتأقلم السريع، موضحا أن بإمكانها تعلّم اللغة الجديدة والاستمرار في مواجهة المحتوى الذي يعتبره فيسبوك مخالفا لقواعده.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن الخوارزميات ستكتشف اللغة الجديدة من خلال طريقتين، الأولى هي التعلم الذاتي بحيث سيصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي معرفة أن الكلمات من دون نقاط تساوي الكلمات ذات النقاط.

أما الطريقة الأخرى، فهي التدخل البشري عبر تغذية تلك الخوارزميات بمجموعة من الكلمات من دون نقاط وتعريفها بنظيرتها ذات النقاط. وحينها، سيبدأ الذكاء الاصطناعي في تطبيق القاعدة على جميع الكلمات العربية. وبالتالي، لن تتمكن اللغّة الجديدة من الإفلات من قوانين فيسبوك لحجب وتصفية المحتوى.