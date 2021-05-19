تفاصيل وفاة ابنة المحامي المصري فريد الديب متأثرة بكورونا

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

توفيت إيمان فريد الديب ابنة المحامي المصري الشهير فريد الديب، اليوم الأربعاء، بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ 50 عاماً.

وشهدت جنازة إيمان فريد الديب، التي أقيمت اليوم في مسجد الشيخ زايد بالقاهرة، حضور عدد من المشاهير، أبرزهم جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، في غياب والدها عن الجنازة.

وبحسب مصادر مقربة من الأسرة، فقد أصيبت إيمان بفيروس كورونا منذ فترة، وكانت تتلقى العلاج المنزلي، إلى أن ساءت حالتها ونقلت إلى المستشفى، لكن وضعها الصحي استمر في التراجع إلى أن وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم عدد من المشاهير المصريين بالتعازي إلى عائلة الديب، مثل الفنانة يسرا وجمال مبارك ومحمد علاء، حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والإعلامي عمرو الليثي.

وقبل وفاتها، كانت إيمان فريد الديب تعمل كمحامية وأستاذة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولها عدة مؤلفات في مجال القانون.

وكان المحامي المصري طارق العوضي، قد نشر خبر وفاتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعقبته الصفحة الرسمية لمكتب المحامي فريد الديب، حيث نشرت خبر وفاتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد