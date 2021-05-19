طرح مركبة فضائية للبيع

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) طرح إحدى كبسولات «سويوز» الفضائية للبيع للمرة الأولى.

وأفادت الوكالة، في بيان، أن جسم مركبة الهبوط 738 لمهمة سويوز «ام اس-08» طُرح للبيع من قبل «غلافكوسموس» المكلفة الترويج لوكالة الفضاء الروسية.

وأشارت «غلافكوسموس» إلى أن «مركبة الهبوط ستكون قطعة مثالية لأي معرض عام أو خاص يتمحور على الفضاء»، من دون توضيح المبلغ المتوخى من البيع.

وقال الناطق باسم «غلافكوسموس» إفغيني كولومييف إن «مسألة سعر المركبة سر تجاري».

كانت المركبة نقلت في 21 مارس 2018 إلى محطة الفضاء الدولية رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف والرائدين في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) درو فويستل وريتشارد أرنولد، في مهمة انطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وعاد الرواد الثلاثة إلى الأرض في المركبة عينها في الرابع من أكتوبر 2018.

ولم يستبعد رئيس «غلافكوسموس» ديمتري لوسكوتوف، في تصريحات أوردتها وكالة «ريا نوفوستي»، طرح «مركبات فضائية أخرى» للبيع في المستقبل.