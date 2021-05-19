هل يمكن الولادة في سن الخمسين؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

فجر إعلان عارضة الأزياء نعومي كامبل ولادتها في سن الخمسين الجدل، خاصة مع المتعارف عليه من انقطاع الطمث عن الأنثى في منتصف الأربعينات تقريباً، الأمر الذي فسره خبراء ومختصون في طب النساء والولادة على أنه ليس غريباً، وإنما يتوقف على عدة أمور صحية تختلف في حياة كل شخص عن الآخر.

في هذا السياق، قال الدكتور خالد أمين المتخصص في طب النساء والولادة، إن عدم قدرة المرأة على الحمل بعد سن الأربعين شائعة علمية غير حقيقية، حيث يمكن للمرأة الولادة في أي سن، وهناك حالات ظهرت للمختصين لولادة سيدات في سن السبعين، ما يعني أنه لا يمكن القول، إن السيدات يتوقفن عن الإنجاب في أي سن.

وأضاف أمين لـ«الاتحاد»، أن حمل السيدات في سن الخمسين ظاهرة متكررة، ولا يمكن القول حتى إنها نادرة، حيث يتوقف الأمر على انتظام الهرمونات في جسم المرأة، إلى جانب انتظام عملية التبويض والحمل، إلى جانب وجود بويضات والتي تبدأ مع ولادة الأنثى بوجود من 400 إلى 500 بويضة تقريباً مع نزول بويضة كل دورة شهرية في حياة المرأة.

وأكد أمين أنه بالنسبة لموضوع تجميد البويضات، فإن الموضوع يختلف، فيظن كثيرون أن سن البويضة يتوقف عند بدء تجميدها، لكنها تكبر مع سن المرأة أيضاً. ومن ثم، في حال تجميد بويضة في سن الأربعين للمرأة، فإن سن البويضة 40 عاماً. وعندما يتم فكها، يتم حساب عمرها، بحسب سنوات تجميدها، وبالتالي لا يمكن القول إنها ستصلح للتخصيب بعدها ولكن تتوقف على حالة البويضة بعد سنوات التجميد.

وأعلنت عارضة الأزياء نعومي كامبل، البالغة من العمر 50 عاماً على حسابها على منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي، أنها أصبحت أما لطفلة، ونشرت عارضة الأزياء على «إنستجرام»، صورة لها، وهي تضع قدمي الطفلة في يدها، بحسب ما ذكرت «الأسوشيتد برس».

وكتبت كامبل تقول «تم اختياري لأكون أماً لنعمة صغيرة جميلة؛ لذلك يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تصف الرابطة مدى الحياة التي أشاركها معك الآن يا ملاكي. ليس هناك حب أعظم من ذلك».