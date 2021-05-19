شاهد.. سامسونج تطلق أهم إنجازاتها في مجال شاشات المحمول

استعرضت سامسونج خلال فعاليات مؤتمر Display week 2021 الذي عقد عبر الإنترنت أهم إنجازاتها في مجال الشاشات التي قد تساهم في إحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة.

وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي استعرضتها سامسونج مؤخرا نلاحظ أنها تعمل على تطوير شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على هواتف محمولة يتم طي هيكلها عند أكثر من محور، أو هواتف بمحاور جانبية يمكن من خلالها لف الشاشة أو فردها لتغيير مقاسها بمقدار الضعف أو أكثر.

كما استعرضت سامسونج شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على حواسب لوحية قابلة للطي، ومع ثني هياكل هذه الأجهزة ستتحول إلى أجهزة شبيهة بالحواسب الشخصية المحمولة، وسيتحول القسم السفلي من الشاشة إلى لوحة مفاتيح لمسية.

شاهد.. سامسونج تطلق أهم إنجازاتها في مجال شاشات المحمول

والتقنية المهمة الأخرى التي ظهرت في فيديوهات سامسونج أيضا هي تقنية إخفاء الكاميرات تحت الشاشات المرنة التي ستخصص للهواتف والحواسب، ما يعني أن هذه الشاشات لن تحوي على أي ثقوب أو نتوءات مخصصة للكاميرات، وستغطي أكبر قدر من واجهات الأجهزة في عرض أفضل للصور والفيديوهات بحسب «rt».

كما لمَحت سامسونج خلال الفيديوهات إلى أن شاشاتها الحديثة ستتمتع بميزات حماية العين من الأشعة الزرقاء، أي أنها ستكون أكثر أمانا للاستخدام بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعملون خلف أجهزتهم المحمولة لساعات طويلة.

