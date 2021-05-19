منصة «عطايا».. ومقتنيات لمصممين من الخليج

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد النسخة العاشرة من معرض عطايا، المبادرة الخيرية السنوية، بتنظيم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، مشاركة عدد كبير من المبدعين والمصممين الموهوبين من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، يعرضون مجموعة من المقتنيات المتفرّدة، والمصنوعة يدوياً على منصة عطايا، وجهة التسوق التي تم إطلاقها حديثاً على الإنترنت atayaprojects.ae.

حتى 30 مايو

يُعد معرض عطايا، من أبرز الفعاليات الثقافية التي تستضيفها أبوظبي، وتحوّل إلى علامة مميزة في مجال العمل الاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات وفي أنحاء العالم.

ويقام المعرض عبر منصة تسويق إلكترونية حتى 30 مايو الجاري، ويمكن للمتسوقين اكتشاف مجموعة متنوعة من الأعمال الإبداعية التي قدمها المصممون المبدعون والموهوبون من مختلف أرجاء المنطقة، والتي تتنوع ما بين الأزياء والأكسسوارات والديكور المنزلي والطعام.

المجوهرات

المصممة البحرينية عزة الحجيري شغوفة منذ طفولتها بتاريخ بلدها، وبما يحتويه من ذهب ولؤلؤ طبيعي، وقد أوصلها شغفها بالطبيعة والثقافة والمجوهرات إلى مجال التصميم وإطلاق علامتها Azza Fine Jewellery.

وتصف الحجيري تصاميم العلامة التي أطلقتها عام 2012، بأنها تمثل رقصة تنتقل بين الجزيرة الغامضة والحياة العصرية. وتضم مجموعة Pearls of Eden، قطع لؤلؤ مذهلة.

وتتضمن أفضل المواهب الإبداعية من البحرين علامة متخصصة بالتحف المصنوعة يدوياً.

الأزياء

تكرم إحدى العلامات السعودية، المستوحاة من الثقافة العربية، الجمال الطبيعي من خلال التركيز على الأقمشة الملموسة، بدءاً من الحرير الخالص والقطن إلى الأنواع الأكثر دقة مثل القفطان والعبايات.

العطور

تشارك خبيرة العطور الكويتية شمايل الخشرم ضمن مبادرة عطايا مع علامتها التي أطلقتها عام 2014، وتتميز بخمس خطوط عطرية فرنسية وعربية ممزوجة بدقة، وتضم خطاً للأطفال.

200 منحة

وكان معرض عطايا، الذي ينظمه الهلال الأحمر الإماراتي، ساهم بتقديم الدعم للعديد من المشاريع الخيرية في مختلف أنحاء العالم، مثل إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التخصصية، وتغطية تكاليف العلاج لآلاف المرضى، بالإضافة إلى إنشاء المدارس والمنازل. ومن خلال المنتجات المباعة والتبرعات المقدمة لمبادرة هذا العام، يهدف معرض عطايا إلى تقديم 200 منحة ممولة بالكامل إلى الممرضين في جامعات مختارة في الهند والفلبين ومصر وألبانيا والبوسنة وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة.