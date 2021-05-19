وزير مصري يكشف لـ«الاتحاد» حقيقة البطيخ المسرطن



شعبان بلال (القاهرة)

قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إنه شكل لجان فنية من المراكز البحثية لسحب عينات عشوائية من المحاصيل الزراعية، ومنها البطيخ بالأسواق لتحليلها في معامل فحص متبقيات المبيدات للتأكد من خلوها أي بقايا مبيدات أو سامة في 11 محافظة مصرية.

وأضاف القصير لـ «الاتحاد»، أن الإجراءات شملت أيضاً سحب عينات من بعض الباعة الجائلين في الشوارع لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل ما يقرب من 15 ألف مهندس على التطبيق الصحيح للمبيدات.

وشدد وزير الزراعة على أن نتائج تحليل هذه العينات التي تم جمعها من الأسواق والباعة الجائلين لم تكشف عن وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بها وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن البطيخ المصري سليم وآمن.

وحسب القصير، تُصدر مصر البطيخ إلى 16 دولة للعالم بكمية تصل إلى أكثر من 12 ألف طن، مشدد على عدم وجود شحنة مرفوضة رغم التصدير لفرنسا وروسيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة المصرية أن صحة المواطن في أولوية اهتمام الدولة المصرية، وهناك رقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، مشددة على أن محصول البطيخ، مثل أي محصول ومن الوارد وجود حالات فردية مرتبطة بسوء تخزين أو ملوث، ولكن بوجه عام لا توجد أزمة في محصول هذا العام.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً كبيراً حول شائعات انتشار البطيخ المسرطن، وهو ما نفته وزارة الزراعة المصرية والحكومة بصورة كاملة.