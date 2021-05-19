امتحان بلا درجات في مصر للثانوية لأول مرة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف الدكتور رضا حجازي المسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية تفاصيل انعقاد امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر انطلاقها الشهر المقبل في مصر، حيث تجري استعدادات خاصة لها كل عام لأهميتها على المستوى التعليمي للطلاب، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات تجريبية أولية.

وأضاف حجازي لـ«الاتحاد»، أنه من المقرر عقد امتحان تجريبي يوم 23 من شهر مايو الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام، حيث لا يعتمد هذا الامتحان على درجات، ولكن سيكون تقييمي للطلاب للتدريب بشكل نهائي على الامتحانات النهائية المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل والذي يجري لها استعدادات خاصة خلال الفترة الحالية.

وأكد حجازي أن هذه الامتحانات تمثل تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة مع بعض طرق التصحيح البديلة في بعض منها، كما أنها تعطي للطلاب فرصة أخيرة لإلقاء نظرة بشكل عام على الأسئلة من دون قلق على درجات الامتحانات والتي تمثل الهاجس الأكبر للطلاب في جميع المراحل العمرية وليس على مستوى الثانوية العامة فقط والتي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

وأشار حجازي إلى أن الامتحانات التجريبية هدفها التعرف على شكل الأسئلة والتدريب عليها أكثر من مرة ما يزيل الرهبة من الطلاب مع الوقت، مشيراً إلى أن هذه أفضل طريقة للتعامل مع رهبة امتحانات الثانوية العامة والتي تسبب خوف كبير للأسرة المصرية على الرغم من عمل وزارة التربية والتعليم على التوضيح للطلاب أنها ليست نهاية المطاف.

وتستهدف الامتحانات التجريبية للثانوية العامة اختبار وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، حيث أكدت الوزارة أن الهدف من الاختبارات التدريبية التجريبية في اليوم الأول هو تسلم اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code من خلال الرابط g12.emis.gov.eg، وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بوساطة الـ Wi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg لتسجيل الملاحظات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الثاني هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بوساطة الـ Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح الـ 4G في هذا اليوم، واتباع خطوات اليوم الأول نفسها.

وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بوساطة شرائح الـ 4G فقط والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق الـ Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.