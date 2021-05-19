كورونا يضع الفنانة فاطمة الكاشف على أجهزة التنفس الصناعي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد: إن حالة الفنانة فاطمة الكاشف استدعت دخولها للعناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد واحتياج نقلها للمستشفى بشكل عاجل، مشيراً إلى أن الحالات البسيطة لا تستدعي بشكل كبير النقل للمستشفيات، خاصة المتخصصة في عزل المصابين.

وأضاف لـ«الاتحاد» أنه فور وصول الكاشف للمستشفى، تم تحديد بروتوكول العلاج المخصص وفقاً لتشخيص الحالة الصحية الخاصة بها والتي تعتبر فوق المتوسطة، ما يعني حاجتها لجهاز تنفس صناعي وأوكسجين طبي، وهو الأمر الذي تم على الفور، مشيراً إلى أن الحالة مرجح استقرارها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتصدرت الفنانة فاطمة الكاشف عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الأشهر جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى العجوزة التخصصي لاستقبال حالات كورونا، والمشهور عنه استقباله لأغلب المشاهير والفنانين في الفترة الأخيرة داخل مصر.

ونشرت فاطمة صوراً لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: «أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جداً، الأوكسجين قل في الدم عن طبيعته وربنا يستر».

وأضافت فاطمة: «أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكي ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضاً مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفي كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم».

كما نشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، صورة لها من داخل المستشفى قائلاً: «كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف زكي والزميلة الفاضلة نهال عنبر، ومدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة، حيث تم حجزها في العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير، وربنا يحفظكم جميعاً، ودعواتكم بالشفاء».