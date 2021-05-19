هنا الزاهد تتسبب فى أزمة جديدة للطيران المدني على شاكلة محمد رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لها من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات الخاصة، بجوار قائد الطائرة، أثناء سفرها لقضاء عطلتها الصيفية مع زوجها الفنان أحمد فهمي بجزيرة «زنجبار»، في تنزانيا، مما أعاد للأذهان أزمة مواطنها المصري محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي تسببت في إلغاء رخصة قائد الطائرة نهائياً وحرمانه من الطيران، بسبب السماح له بالتواجد داخل قمرة الطائرة وتصوير مقطع فيديو وجلوسه على مقعد الطيار المساعد.

وتفاعل الكثيرون من متابعيها، والتساؤل حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة، والتي جاءت أغلبها بالنصح في إطار السخرية منها «انشالله ما تصير قصة مثل رمضان»، و«امسحي بسرعة ليعملوا فيكي زي محمد رمضان»، «ولا هيحصل أي حاجه، محمد رمضان بس اللي بيحصله لكن أي حد تاني عادي طبعاً»، «بكرا الطيار يلي جمبك برفع عليكي قضية».

وقد صرح باسم عبد الكريم لـ«الاتحاد»، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام المصري، بأن هذه الطائرة ليست مصرية وخارج المجال الجوي المصري، والرحلة على متن طائرة مروحية خاصة خارج جمهورية مصر العربية، بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.

ومن جانب آخر، اعتذرت الزاهد عن بطولة فيملها «في عز الظهر»، مع الفنان العالمي مينا مسعود، بسبب مواعيد التصوير المتضاربة مع مسلسلها «النمر»، وخاضت به السباق الرمضاني، لتحل محلها الفنانة إيمان العاصي، وتجسد شخصية مديرة أعمال رئيس إحدى عصابات المافيا، والذي يجسد دوره الفنان مينا مسعود، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والإثارة حول إحدى عصابات المافيا التي ترتكب العديد من الجرائم حول العالم، العمل من تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته محمد علي رزق، وميرنا نور الدين.