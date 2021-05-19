لنا داوود ماذا بعد تقديم البرامج؟

أبوظبي (الاتحاد)

- تستعد مقدمة البرامج والمؤثرة الاجتماعية لنا داوود، للمشاركة في الموسم الثاني من برنامج Live Style الذي سيعرض قريباً على شاشة MBC1.

يأتي ذلك بعد مشاركتها الناجحة في الموسم الأول منه، حيث أضافت الطاقة الإيجابية والروح الشبابية على أجواء البرنامج، بالإضافة إلى تقديمها للمحتوى بأسلوب جديد ومبتكر، ولاسيما أن مواضيعه تتناول ترندات الموضة والماكياج واللايف ستايل.

وتتحضّر لنا لخوض تجربتها الأولى في عالم التمثيل، حيث تشارك بدور بطولي في عمل جديد تكشف عن تفاصيله قريباً. ومن المتوقع أن تكون تجربتها مميزة، ولاسيما أن والديها نهلة وأليكو داوود هما من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي.

وهي في صدد التحضير لمشروع ضخم سيبصر النور قريباً بالتعاون مع إحدى أشهر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولنا داوود شخصية مؤثّرة يتابعها أكثر من 40 ألف متابع على «إنستجرام»، تشاركهم يومياتها والإعلانات التي نفذتها.