أسئلة «جوجل» في مقابلة العمل.. هل تستطيع الإجابة عليها؟

ليس من السهل على أي شخص خوض مغامرة في منزل الأحلام الخاص بشركة جوجل عن طريق الفوز بوظيفة إدارية أو تقنية، حيث أن الطريق للنجاح والوصول للمرحلة الأخيرة محفوف بالمخاطر، فعلى المتقدم بالوظيفة الإجابة على 4 أسئلة من الصعب حتى على العباقرة الإجابة عليها.

واليوم سنجعلك تكتشف وتفكر كيف يمكنك الإجابة على هذه الأسئلة:

رجل ميت في الصحراء:

تم العثور على رجل ميتاً في الصحراء ، وفي يده عود ثقاب. لماذا مات وكيف ؟.

لترات من الماء:

لديك وصول غير محدود للمياه واثنين من العلب الزجاجية: 5 لترات و 3 لترات قم بقياس 4 لتر بدقة.

الدب:

بنيت منزلاً ، كل جوانبه متجهة إلى الجنوب. فجأة لاحظت وجود دب. ما هو لونه؟.

حبوب الدواء:

أعطى الطبيب 4 حبات للمريض: حبتان من كل نوع لا يمكن تمييزهما عن بعضهما البعض. يجب على المريض تناول الحبوب على مرحلتين: حبة واحدة من كل نوع في الصباح ومثلها في المساء. إذا كسر الجرعة أو لم يأخذ حبوبًا ، يموت المريض. تصادف أن تكون الحبوب مختلطة. كيف يحصل على علاجه ويعيش؟.