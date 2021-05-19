فنانة مشهورة لجمهورها: "يمكن آخر بوست ليا"

بعد تدهو حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، نقلت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة الجيزة.

فقد نشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج الكاشف، عبر صفحته على موقع فيسبوك، صورة لزوجته ظهرت خلالها مستلقية على سرير المستشفى، مؤكداً أنه تم نقل الفنانة إلى غرفة بالعناية المركزة لعلاجها من فيروس كورونا بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية.

جاء ذلك بعدما أثارت الفنانة قلق متابعيها حيث نشرت منذ ساعات عبر حسابها في فيسبوك، وقالت إن هذه المرة قد تكون آخر مرة تكتب فيها لجمهورها، طالبة منهم الدعاء.

وقالت: "يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعو لي بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية إمتى؟"، مؤكدة أنها أصيبت بفيروس كورونا مجدداً، وتدهورت حالتها الصحية.

يذكر أن الزوج كان كشف، منذ أسبوعين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، قبل أن يعلن عن شفائها وإصابتها بالفيروس مرة أخرى.