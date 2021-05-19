تطور جديد في حالة سمير غانم الصحية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم وذلك بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفنان المصري الكبير عاد لمرحلة الخطر من جديد ما يستدعي متابعة حثيثة من الفريق الطبي المشرف على الحالة الصحية لغانم الذي أثرى بفنه ملايين في الوطن العربي بل والعالم أجمع.

وأضاف المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أن حالة الفنان سمير غانم كانت مستقرة إلى حد كبير خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ عيد الفطر المبارك، إلا أنها عادت لمرحلة الخطر خلال الساعات الأخيرة، طالبا من جمهوره العريض على مستوى الوطن العربي للدعاء له على أمل أن يتماثل للشفاء في أقرب وقت وتعود حالته للاستقرار مرة آخرى.

وأكد المصدر أن الفنان سمير غانم متأثر بشكل كبير بمرضه بالكلى والذي يضاعف من معاناة مرضى فيروس كورونا المستجد إلى جانب الأمراض المزمنة التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه في الطبيعي يتماثل مريض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد 12 إلى 14 يوم بشكل كامل، إلا أن غانم لا يزال مريضا بعد مرور حوالي شهر من إصابته.

وطالبت نجلة الفنان الكبير دنيا سمير غانم جمهوره بالدعاء له ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والتي تعاني هي الآخرى من فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن الحالة لا تزال في مرحلة غير مستقرة وذلك عبر حسابها على موقع الصور الشهير "انستجرام"، حيث اعتبرت أن ذلك هو الملجأ الأخير لهما بعد استمرار إصابتهما كل هذه الفترة.

وحسب بروتوكول العلاج المصري فإنه يتم مضاعفة الأدوية المستخدمة في حال مرور أكثر من 12 يوم منذ بداية العلاج دون تعافي المريض من الإصابة وهو ما يمر به كلا النجمين منذ إصابتهما، فيما نجح بروتوكول العلاج في شفاء نجلتهما الفنانة دنيا سمير غانم والتي أصيبت في نفس الفترة الزمنية قبل أن تتماثل للشفاء بشكل كامل.

وبدأت الأزمة للعائلة الفنية الكبيرة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك والذي كانت الأسرة فيه تعكف على تصوير أحد المسلسلات الرمضانية والتي كان مقررا لها العرض خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، إلا أن إصابتهم حالت دون ذلك مع تحويلهم لمستشفيات متخصصة للعلاج خلال الآونة الأخيرة.