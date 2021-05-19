عاصي الحلاني يطلق أغنية جديدة

أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ ساعات أغنية جديدة لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعنوان «منين أجيب العذر»، من ألحانه وكلمات الشاعر حسام عبدلله.

ويعتبر هذا أول عمل يرى النور في الوسط الفني للشاعر حسام عبدالله. الأغنية باللهجة البدوية البيضاء التي اعتدنا سماعها من عاصي، ويقول مطلعها: منين أجيب العذر قلي أجيبه منين، ماللي يحبه القلب لازم تشوفه العين، سرح الفرس محزوم وهبت رياح فراق، غفيت بليلي نجوم، والبعد ما ينطاق.

وقد لاقت الأغنية استحسان الجمهور العربي، حيث تم تداول كلماتها بشكل مكثّف عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أول ساعات طرحها. وهي من توزيع طوني سابا، وتولى عملية الهندسة الصوتية محمد مقهور، أما الإنتاج فهو لشركة روتانا.

يذكر أن حسام عبدالله، شاعر أردني مقيم في دولة الإمارات، ويستعد حالياً لتحضير العديد من الأعمال الفنية، بعد نجاحه في إثبات موهبته وطريقته المختلفة في الكتابة، والتي كانت من أهم الأسباب التي دفعت الفنان عاصي الحلاني لتلحين هذه الأغنية.