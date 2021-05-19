فطور ملكي.. هذه هي عادات العائلة المالكة في بريطانيا

يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، سواء كانت فاكهة أو حبوب أو خبز محمص أو طبق مطبوخ غني بالبروتين، هناك الكثير من الأكلات للاختيار من بينها، ويحرص العديد على تناولها فى بداية اليوم للحصول على الطاقة.

وتحاول السيدات الملكيات الحصول على عناصر صحية عندما يتعلق الأمر بوجباتهم الصباحية المفضلة، حيث يستمتعون بمزيج من العصائر والبيض والشوفان، فمع جداولهن المليئة بالمناسبات والمشاركات العامة، يحتاجون إلى وجبة فطور مغذية ومعززة للطاقة حتى الغداء، وفى التقرير التالى يوضح موقع مجلة "hello " وجبات الإفطار المفضلة لدى أفراد العائلة المالكة البريطانية:

ماذا تأكل كيت ميدلتون على الإفطار؟



يعتقد أن زوجة الأمير ويليام تستمتع بطبق من دقيق الشوفان فى الصباح، بالإضافة إلى حصولها على عصيرصحى، ووفقًا لـ Mail Online، تمزج الدوقة مزيجًا من اللفت، سبيرولينا (نوع من الطحالب)، ماتشا (أوراق الشاي الأخضر)، السبانخ، والكزبرة (أوراق الكزبرة) والتوت معًا لتناول مشروب صباحي صحي.

فطور ملكي.. هذه هي عادات العائلة المالكة في بريطانيا

ماذا تأكل الملكة على الإفطار؟



الملكة تبدأ يومها جنبًا إلى جنب مع كلابها الأليفة بكوب من شاي إيرل جراى، بدون الحليب والسكر وبعض من البسكويت.

ثم تتناول إفطارها الرئيسي في غرفة الطعام الخاصة بها في قصر باكنجهام، ويقال إن الحبوب واللبن والخبز المحمص والمربى هي المفضلة للملكة.

فطور ملكي.. هذه هي عادات العائلة المالكة في بريطانيا

ماذا تأكل كاميلا باركر بولز على الإفطار؟



يعد البيض عنصرًا أساسيًا لتشارلز وكاميلا في منزلهما في Highgrove، ووفقًا لابن كاميلا، توم باركر بولز، فإن والدته من أشد المعجبين بالبيض المخفوق.

فطور ملكي.. هذه هي عادات العائلة المالكة في بريطانيا

ماذا تأكل ميجان ماركل على الإفطار؟

كشف كتاب السيرة الملكية Finding Freedom عن ما تأكله الدوقة ميجان في الصباح، وهي أطعمة صحية للغاية، حيث تبدأ طقوسها الصباحية بكوب من الماء الساخن وشريحة من الليمون، تليها وجبة الإفطار المفضلة لديها من الشوفان المقطع (عادة ما يكون مصنوعًا من حليب اللوز أو الصويا) مع الموز، ويقال أيضًا أن زوجة الأمير هارى تستمتع بالعجة مع الجبن والأعشاب الطازجة وجانب من الخبز المحمص.

فطور ملكي.. هذه هي عادات العائلة المالكة في بريطانيا

ماذا تأكل الأميرة بياتريس في وجبة الإفطار؟



ساعدت أخصائية التغذية جابرييلا بيكوك بياتريس في الاستعداد لحفل زفافها الأخير، وأخبرت HELLO، نصائح النظام الغذائي التي تقدمها لعملائها بحسب اليوم السابع.

عند اختيار الفطور المناسب تختار بياتريس وجبة فطور جيدة الحجم تساعد على الاستمرار، كما تقول جابرييلا. "أنها تفضل البيض مع الخضار أو الفاكهة مع الزبادي غير المحلى".