"جوجل" و"سامسونج" تطوران منصة جديدة مشتركة

أعلنت شركتا "جوجل" و"سامسونج" الثلاثاء إنشاء منصة مشتركة بينهما للساعات والأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت القابلة للارتداء، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز موقعهما التنافسي في مواجهة شركة "آبل" التي تتبوأ صدارة هذه السوق.

وأعلنت الشراكة خلال المؤتمر السنوي للمطورين الذي نظمته "جوجل" في كاليفورنيا ، وهي تعني أن "سامسونج" ستستخدم برنامج "جوجل" للتشغيل "وير آو إس" لساعاتها المقبلة من نوع "جالاكسي" بدلاً من نظام التشغيل الخاص بها "تايزن".

وقال مدير مشروع "جوجل وير" بيورن كيلبورن "سنجمع بين أفضل ما في "وير وتايزن" في منصة واحدة".

وأضاف "من خلال العمل معاً، تمكنا من الاستفادة من نقاط القوة لدى كلّ منّا ودمجها في حل يوفر أداءً أسرع وعمراً أطول للبطارية والمزيد من التطبيقات".

وستستحدث المنصة الجديدة منظومة تستطيع أن تنافس بشكل مباشر أكثر "آبل" التي تحتل منذ مدة طويلة موقع الصدارة في مجال الساعات المتصلة إذ تبلغ حصتها من السوق الثلث.

ويأتي الاعلان عن هذه الشراكة بعد وقت قصير من استحواذ "جوجل" على "فيتبيت" المتخصصة في مجال الأشياء الرياضية المتصلة بالإنترنت.

وفي بيان منفصل، برر نائب رئيس سامسونج جانغيون يون الشراكة مع "جوجل" بالتشديد على أن الشركة الكورية الجنوبية كانت "تبحث باستمرار عن طرق جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين".

وكشفت "جوجل" خلال مؤتمرها للمطورين الذي عقد عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب الوباء، عن سلسلة من التحسينات والتحديثات على العديد من الأنظمة ، منها تطبيقها الخرائط "جوجل مابس"، ومحركها للبحث وخدمتها لإدارة الصور.

وأعلنت الشركة عن إصدار تجريبي من نظام التشغيل "أندرويد 12" المستخدم في تشغيل نحو ثلاثة مليارات هاتف محمول في كل أنحاء العالم ، وتتسم هذه النسخة بأدوات جديدة للتحكم بالخصوصية وإضفاء الطابع الشخصي.

وسلط المدير العام للشركة سوندار بيتشاي الضوء على مبادرات المجموعة المتعلقة بمكافحة أزمة المناخ، وخصوصاً مركز البيانات الذي يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية في نيفادا.

وقال بيتشاي "يجب أن نذهب إلى أبعد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية" من خلال استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.