وفاة الممثل الأميركي تشارلز غرودين نجم "بيتهوفن"

غيّب الموت الممثل الأميركي تشارلز غرودين (86 عاما) الذي تميّز بتنوّع أدواره وبرز بأدائه الكوميدي في عدد من الأفلام أبرزها "بيتهوفن"، على ما ابلغ نجله نيكولاس.

وتولى غرودين دوراً ثانوياً كطبيب توليد في فيلم "روزماريز بايبي" الشهير لرومان بولانسكي قبل أن يتألق إلى جانب روبرت دي نيرو في الكوميديا "ميدنايت ران" البوليسية ، وفي النسخة الجديدة من فيلم "كينغ كونغ" عام 1976.

لكنّ الفيلم الذي جعله معروفاً على نطاق واسع من الجمهور كان الكوميديا الشعبية "بيتهوفن" عام 1992، وتولى فيه الدور الرئيسي مع كلب ضخم من نوع سانت برنارد.

وأوضح نيكولاس غرودين أن والده تشارلز الذي كان يعاني سرطان نخاع العظام توفي في منزله في ويلتون بشرق الولايات المتحدة.

وعلّق الممثل الكوميدي الأميركي الشهير ستيف مارتن على "تويتر" قائلاً "أنا حزين جداً لهذا النبأ. لقد كان أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

وكان تشارلز غرودين المولود في بيتسبرغ عام 1935، برز في بداياته على خشبة المسرح وانتقل إلى برودواي في أوائل الستينات قبل أن يبدأ بتولي أدوار غالباً ما كانت ثانوية في أعمال سينمائية.

وقدّم في التسعينات برنامجه الحواري الخاص، وشارك مراراً في برامج تلفزيونية أخرى.