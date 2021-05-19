التوصية الأميركية بشأن خلع الكمامة تربك العالم

شهدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حالة جدل وإرباك بشأن توصية تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدم ارتداء الكمامات، ما اضطر المسؤولين الأميركيين إلى إصدار توضيح تلو الآخر بهذا الشأن حتى لا يساء فهم التوصية الجديدة.

وفي السياق، أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن التوصية بشأن عدم ضرورة ارتداء الكمامة للملقحين ليس تفويضاً بخلعها.

كما أضاف في مقابلة مع بودكاست Pod Save America أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، رفعت قيود الكمامة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، بهدف طمأنة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشأن فعالية اللقاحات.

وأوضح إنه واثق من إرشادات مراكز السيطرة، لأن لقاحات كورونا المتوفرة في الولايات المتحدة فعالة للغاية وتعمل بشكل جيد ضد المتغيرات.

كما أشار إلى أن الدراسات رجحت عدم انتقال العدوى من شخص تم تطعيمه إلى شخص آخر، رغم احتمال حدوث ذلك.

وأضاف أنه بدأ شخصياً بعدم ارتداء الكمامة في المناطق المغلقة عندما يكون مع أشخاص تم تطعيمهم بالكامل، مشيراً إلى أنه يرتديها فقط عندما يشعر أن الآخرين غير مرتاحين.

ذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي حدد 4 يوليو موعداً لتلقي 70% من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، كان قال خلال اجتماع مع حكام ولايات في وقت سابق، إنه سيعلن عن تخفيف جديد للقيود في أقرب وقت ممكن.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى نحو 59% من الأميركيين البالغين جرعة واحدة على الأقل، فيما تسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.