فيديو.. اهتزاز ناطحة سحاب في الصين

عاش سكان مدينة شينغن الصينية، بمقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، لحظات من الهلع والرعب بعد اهتزاز ناطحة سحاب في المدينة، والتي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف عند المتواجدين أمام المبنى.

ويطلق على ناطحة السحاب التي تعرضت لهذا الاهتزاز "سيج بلازا" وتم الانتهاء من بنائه في عام 2000، ويعد أحد أكثر المباني رمزية وشهرة في مدينة شينجن وهي مدينة ضخمة تقع على حدود هونج كونج، ويضم سوقاً ضخمة للمكونات والمنتجات الإلكترونية.

فيديو.. اهتزاز ناطحة سحاب في الصين

وأعلنت السلطات في المدينة أن ناطحة السحاب "سيج بلازا" اهتزت قرابة الساعة 13,50 بالتوقيت المحلي، وتسببت هذه الاهتزازات على الفور بالهلع، كما أفاد مكتب إدارة الطوارئ في شينجن لشبكة ويبو الاجتماعية أنه يتحقق من أسباب اهتزاز ناطحة السحاب، موضحاً أن المدينة لم تتعرض لأي زلزال اليوم.