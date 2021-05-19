على طريقة محمد رمضان.. فنانة مصرية داخل كابينة طائرة

أثارت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتها داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، جالسة على كرسي مساعد الطيار، ما أعاد للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر.

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ونشرت الفنانة الشابة عبر حسابها على "إنستغرام" صورا جديدة لها من رحلة سياحية، وهي تجلس بجوار قائد الطائرة.

ليتفاعل الكثيرون من متابعيها على مواقع التواصل مع الصور، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

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يشار إلى أن النجم الشاب محمد رمضان كان نشر بدوره صورة من داخل كابينة طائرة كان يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ما تسبب بإقالة الأخير من عمله.

ثم توفي قبل 3 أسابيع، الطيار صاحب الأزمة الشهيرة مع رمضان، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد تعويضه بـ6 ملايين جنيه.