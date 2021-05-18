مراجعة قدرة «تسلا» على القيادة الذاتية

لوس أنجلوس (د ب أ)

تخضع شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، لمراجعة من قبل إدارة كاليفورنيا للسيارات لتحديد ما إذا كانت الشركة تضلل العملاء، عبر الإعلان عن تمتع سياراتها بخيار «القدرة الكاملة على القيادة الذاتية».. وتروج الشركة لسيارة تسلا المجهزة بحزمة «القيادة الذاتية الكاملة» باعتبارها قادرة على تغيير المسارات والتوقف عند إشارات المرور تلقائياً.

وأشارت المتحدثة باسم إدارة السيارات، إلى أن «الإدارة لا تستطيع التعليق على المراجعة الجارية».. لكنها ألمحت إلى عقوبات يمكن تطبيقها إذا ما انتهكت شركة اللوائح.