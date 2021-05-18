لماذا لا نلاحظ الشكل الحقيقي الكروي للأرض ؟.. العلم يجيب!

لا نشعر بكروية الأرض بسبب طولها وكبر حجمها بالنسبة لنا وبسبب أن أبعاد كوكب الأرض بالنسبة للإنسان هي حوالي 12742 كم تقريبا وهو قطر الأرض بينما 40075.16 كم هو محيط كره الأرض من خط الاستواء الذي هو طول الخط الذي يلف الكرة الأرضية.

وللتوضيح أكثر فمثلاً حين تقوم بنفخ بالون وعلى سطحه نملة فإن سطح البالون بالنسبة للنملة شبه مستقيم بسبب أنه كلما نفخت البالون كلما ازداد حجمها و كلما ازداد ميول سطح البالون نحو الانبساط والاستقامة معا.

وللتأكيد على انحناء سطح الأرض هو أنك دائماً إذا نظرت من بعيد لجبل فسوف ترى قمة هذا الجبل قبل قاعه وليس عكس وهذا وحده يعد دليلاً قاطعاً على انحناء سطح كوكب الأرض بحسب haltaalam.