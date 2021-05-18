خطة مصر لتصنيع 20 مليون جرعة من لقاح «كورونا»

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

نحو 20 مليون جرعة من لقاح «كورونا» الصيني «سينوفاك» ستبدأ مصر، اليوم، عملية تصنيعهم في مصانعها الخاصة داخل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع الجانب الصيني والذي يتيح لمصر الحصول على حق التصنيع للقاح الصيني الثاني الذي يحصل على حق الاستخدام الطاريء من هيئة الدواء المصرية.

وفي هذا السياق، قالت رئيس الشركة المصرية للمصل واللقاح «فاكسيرا» الدكتورة هبة والي، إن مصر ستتسلم، اليوم، المواد الخام الخاصة بتصنيع لقاح سينوفاك في القاهرة، حيث سيتم ذلك من خلال خطي إنتاج مخصصين للعمل على تصنيع أكبر كم من لقاح سينوفاك الصيني لبدء توزيعه على المواطنين بشكل عاجل.

وأضافت والي لـ«الاتحاد»، أن مصر حصلت على موافقة الجانب الصيني لمراعاة خطي الإنتاج كافة معايير الجودة المطلوبة للسماح بنقل خواص التصنيع من الجانب الصيني للخبراء المصريين المختصين، مشيرة إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل ستكون مصر جاهزة لإنتاج اللقاح الصيني من نوعية سينوفاك وتوزيعه على المواطنين في شهر يوليو المقبل.

وأكدت والي أن اللقاح الصيني سينوفاك فعال وآمن وحصل على حق الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد مروره على كافة الاختبارات اللازمة في الوقت نفسه حصل على حق الاستخدام الطارئ من عدة دول آخرى على مستوى العالم، ما يعطي طمأنينة أكبر للمواطنين الراغبين في الحصول عليه.

وأشارت المسؤولة الصرية إلى أن الخطة المصرية تنص على تسلم المواد الخام من اللقاح اليوم، فيما يتم بدء التنصيع على مدار شهر يونيو ليتم التوزيع خلال شهر يوليو المقبل، حيث من المقرر أن تصل الطاقة الانتاجية في العام الأول من التعاقد نحو 20 مليون جرعة كاملة، بينما تعمل مصر على مضاعفة العدد خلال العام المقبل لتصل إلى 40 مليون جرعة في العام الواحد.

وأكملت رئيس الشركة المصرية للمصل واللقاح «فاكسيرا» أن هناك خطة موضوعة لتصبح مصر مركزاً لتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث حصلت مصر على حق تصنيع لقاح كورونا الصيني سينوفاك، فيما حصلت شركات خاصة أخرى على حق تصنيع لقاحات مثل الروسي ولا تزال المفاوضات جارية خلال الفترة الماضية للحصول على حق تصنيع لقاحات جديدة.

وتمكنت مصر حتى هذه اللحظة من تطعيم نحو مليون ونصف مواطن من لقاحي «سينوفارم، استرازينيكا»، بينما حصلت عدة أنواع من لقاح فيروس كورونا المستجد على حق الاستخدام الطارئ، منها سينوفاك والروسي والذين لم يتم استخدامهما بعد داخل مصر، بينما هناك مفاوضات كبرى لوصولهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

