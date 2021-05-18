شاهد.. "الاتحاد" في جولة داخل "كشكول" يوثق مسيرة الزعيم

أحمد عاطف (القاهرة)

نشر الفنان الشاب المصري الشاب محمد فهيم صوراً من "كشكول" قال إنه يوثق فيه مسيرة حبه للفنان الكبير عادل إمام، موضحاً أنه كان يحلم بلقاء الزعيم عادل إمام للتوقيع عليه وهو ما حدث بالفعل في عرض مسرحية "قهوة سادة" (قدمها عام 2009 طلبة بدار الأوبرا المصرية وأخرجت فهيم والعشرات من الفنانين المصريين).

ومزج فهيم صفحات كشكوله بصور بينه وبين عادل إمام وجمع فيه أخباره وحواراته وكل ما يكتب عنه، وذلك قبل شهرة فهيم ودخوله عالم الفن وتقديمه الدور الأهم في تاريخه بمسلسل الجماعة 2 والذي جسد فيه شخصية القيادي الإخواني المتشدد سيد قطب، ثم شهرته بمونولوجات الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

"الاتحاد" تجولت داخل صفحات "كشكول" محمد فهيم ووجدت جملاً كتبها عن الزعيم معلقاً على بعض الصور له ومنها "بصراحة لا أعرف من أين أبدأ الحديث عن هذه الشخصية العظيمة التي يتفانى جسدي وروحي في اسمها وخفة ظلها وحماسها ولا أتصور أن أعيش وأحيا في هذه الدنيا يوماً من دون أن أسمع صوته".

وأضاف فهيم في كشكوله عن الزعيم: "هو وصفة طبية، قادرة على قتل فيروسات الكآبة والحزن والألم من أول جرعة وصفة يتعاطاها 200 مليون عربي دون الحاجة إلى الذهاب إلى العيادات النفسية".

الفنان المصري الشاب كتب منشوراً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزعيم عادل إمام، الحب الكبير لدرجة أنه لما كنت في الجامعة عملت كشكول له مخصوص وبقيت أكتب فيه عنه وعن أخباره وحواراته وعن حبي ليه ودفاعي عنه وليه هو فعلاً الزعيم وفي البيت كانوا برضو بيحبوه جداً بس كانوا يقولولي طيب ما كفاية انك بتتفرج على كل أفلامه (لدرجة إني كنت بسجل أفلامه على شرايط كاسيت وأشغلها وأنا نايم) ليه بتقصقص أخباره وتكتب انت في كشكول وهو مش شايف كل ده".

وأضاف: "قولتلهم بهزار يمكن أقابله ويمضيلي.. أول مرة بصراحة أعلن عن الكشكول ده عالملأ كده.. بس أقولكم بقى إنه حصل ولما عرفت إنه جايلنا مسرحية قهوة سادة كنت في أسعد لحظاتي وشاف الكشكول ومضالي بكل حب وهزار وأنا منشكح انشكاح ومش حاسس بحاجة غير إني طاير ومش مصدق إنه مضالي وإني وصلت حبي وتقديري له.. دي شوية صفحات من الكشكول فيهم حب وهزار وحوارات وسيرة ذاتية يا زعيم عقبال مليون مليون سنة حب وسعادة وتاريخ منور حياتنا".