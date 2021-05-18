ابنة عمرو دياب مصابة بمرض.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

كسبت جنى ابنة عمرو دياب تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت قصة طردها من المدرسة بسبب إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD.

وكانت جنى عمرو دياب قد نشرت رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، تحكي بها قصة تركها للمدرسة التي التحقت بها في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتركها بسبب المعاملة السيئة التي تعرضت لها من قبل المعلمين في المدرسة.

وقالت في رسالتها إنها كانت تعاني من قلة التركيز مع المعلمين، وواجهت مشاكل في تعلم القراءة وتنفيذ الواجبات الدراسية، وهو ما جعل معلميها يتذمرون منها، ويتهمونها بالغباء والكسل والتمرد، بل ويرون أنها تحاول تشتيت انتباه زملائها في الفصل الدراسي.

ولامت ابنة عمرو دياب المدرسة، التي لم تقف إلى جانبها رغم علمهم بإصابتها بمتلازمة ADHD، بل كانوا يكتفون بلومها على فشلها في الحصول على درجات عالية في المقررات الدراسية، وهو ما جعلها تشعر بأنها أقل من زملائها بل ووصلت إلى شعورها بالجنون وضعف الصحة العقلية.

وقال الدكتور هشام ماجد المتخصص في الصحة النفسية، إن متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه تبدأ في الظهور منذ مرحلة الطفولة، ويتسبب في صعوبة الامتثال للتعليمات وكذلك في نقص التركيز والانتباه لدى الشخص. وأضاف أن الأطفال المصابين بتلك المتلازمة، يواجهون عدة مشكلات خلال اندماجهم بالمدارس، بسبب عدم قدرتهم على التركيز رغم أنهم أذكياء، إضافة إلى كونهم لا يتحكمون في قدرتهم على تنفيذ قواعد الصف الدراسي.

وكانت قضية معاناة المصابين بمتلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه، قد أثيرت في المسلسل المصري «خلي بالك من زيزي»، وتناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهو ما دفع جنى عمرو دياب إلى عرض تجربتها الشخصية.