ما هي الحواس التي تبقى بعد الموت ؟

الموت، غامض، مثير، ومخيف، الموت حير حضارات على مدى التاريخ، وبقي الجدال مطروحا، بين ما هو علمي، وما هو ديني، للإجابة على سؤال وجودي، وهو ماذا يحدث بعد الموت؟ وفي خضم هذا الجدل القائم، توجد بعض الإجابات العلمية، عن مراحل وفاة الجسد بشكل محدد، والمراحل التي يمر بها الإنسان، من بداية الوفاة إلى توقف الأعضاء الحيوية كلها، بما فيها الدماغ :

بإستثناء بعض الحالات المرضية، فإن الوفاة الشائعة، تبدأ مع توقف القلب، وحبس تدفق الدم في الجسم، و بعدها بوقتٍ قصيرٍ يتوقف الدماغ عن العمل بسبب نقص تدفق الدم و الأكسجين، وتبدأ مختلف أعضاء الجسم في الوفاة بمعدلات مختلفة، حسب ظروف وفاة كل شخص، و من المؤكد أن الخلايا العصبية في الدماغ قد تستغرق عدة ساعات، حتى تصل إلى السكون التام.

1- البصر

هي الحاسه الأولى التي يفقدها الانسان لحظة موته

2- التذوق

هي ثاني حاسة يفقدها الانسان في سكرات موته



3- الشم

هي الحاسة الثالثة التي يفقدها الانسان في غمرات الموت



4- اللمس

هي رابع حاسة يفقدها الانسان في سكرات الموت



5- السمع.

هي آخر حاسة يفقدها الإنسان وثبت أن آخر حاسّة يفقدها الإنسان بعد توقف قلبه أو موته، هي السمع، فهي تبقى معه إلى ساعات عديدة بحسب «haltaalam».