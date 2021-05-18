سر حزن حيوانات الحدائق المصرية

شعبان بلال (القاهرة)

سادت حالة من الحزن بين حيوانات حدائق الحيوان المصرية بسبب حالة الإغلاق العامة للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بقرار من الحكومة منذ بداية الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن بعض الحيوانات خاصة القرود كونها تتفاعل مع الزائرين بصورة مستمرة تأثرت نفسياً بالإغلاق، مضيفة أنه سيتم افتتاح الحدائق يوم 21 مايو الجاري أي بعد أيام قليلة أمام عاشقي حيوانات الحديقة، مع تطبيق كافة الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة الكورونا.

وأشارت لـ «الاتحاد»، إلى وجود برامج ثابتة تتبعها الحديقة لرعاية الحيوانات وفقاً للوقت والعمر من أدوية وعلاجات وتحصينات، مؤكدة أن فترة الإغلاق لم تكن كبيرة لذلك حجم التأثير لم يكن كبيراً.

وسيتم خلال الأيام المقبلة عرض حيوانات جديدة في حديقة حيوان الجيزة، أضيفت إلى المجموعة الحيوانية عن طريق البدل مع الشركات الخاصة خلال الشهور الماضية، ومنها حيوانات «غزال الريم، والزراف الجنوبي، والألباكا، وأبو منجل الأسود»، بالإضافة إلى الولادات الجديدة التي ولدت خلال الأشهر الماضية، وتضم «شبال، وغزال مصري، وغزال الريم، وأبو عدس، وأبو عق»، وغيرها.

بينما ذكر وجيه عبد النبي، مسؤول بيت السباع بحديقة حيوان الجيزة، أن الحيوانات ومنها الأسود تأثرت من غياب الزائرين بصورة كبيرة، موضحاً أنها اعتادت على التفاعل مع الزائرين وغيابهم بسبب الإغلاق وجائحة كورونا كان له تأثير على حالتها النفسية.

وأوضح عبد النبي لـ «الاتحاد»، أن الحيوانات اعتادت على «الزحمة واللمة وأصوات الزائرين»، مشيراً إلى أن غياب كل ذلك والهدوء وعدم وجود حركة كان له تأثيره على حزن الحيوانات.

وتمنى حارس بيت السباع فتح الحدائق أمام الزائرين في القريب العاجل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الذي كان السبب وراء قرارات الحكومة بالإغلاق.

