القبض على أصحاب «فيديو الرقص» بالسعودية!

أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 6 سعوديين قاموا بالجلوس على سطح شاحنة أثناء سيرها، معرضين حياتهم للخطر.

وكان مقطع فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، أظهر مجموعة من الأشخاص يقومون باحتساء مشروب ويرقصون على سطح شاحنة أثناء سيرها على طريق رئيسي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه «تم القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والتباهي بذلك ونشره».

وأوضح أن المعنيين في الفيديو هم «ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة».