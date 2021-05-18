مصر.. حقيقة انتشار البطيخ المسرطن بالأسواق

شعبان بلال (القاهرة)

كشف وزارة الزراعة المصرية عن حقيقة انتشار البطيخ المسرطن في الأسواق المصرية والجدل الدائر حول ذلك.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصري الدكتور محمد القرش وجود بطيخ مسرطن بالأسواق، مؤكداً أن البطيخ المصري آمن وسليم مائة بالمائة.

وشدد القرش لـ "الاتحاد"، على أن وزارة الزراعة تقوم بعمليات فحص بصفة دورية لعمليات الإنتاج لضمان جودة وسلامة المنتج الزراعي، أولها تنفيذ حملة وعي مكثفة للفلاحين وتدريب مجموعة من المزارعين على استعمال المبيدات الآمنة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل أكثر من 15 ألف مطبق مبيدات على استعمال المبيدات وآلية استخدامها وأضرارها ومصادرها.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضا تكويد المزارع المصرية للرقابة عليها من بداية الزراعة حتى وصول المنتج للمستهلك للقدرة على تتبع المنتجات ومعرفة مصدرها، بالإضافة إلى الرقابة على المبيدات من خلال معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وتجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في العالم وحاصل على شهادة الأيزو.

وأكد المسؤول المصري نجاح بلاده أيضاً في إقرار قانون الزراعة العضوية مؤخراً والذي يدعم الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات.

وأوضح أن نتائج هذه الإجراءات هو جودة المنتج المصري على المستوى المحلي وكذلك التصدير للخارج، موضحاً أن هناك 40 سوقاً جديداً نجحت الصادرات المصرية في الدخول إليها خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن القاهرة هي الأولى على مستوى العالم في تصدير العديد من المحاصيل كالموالح، ما يدل على وجود ثقة عالمية في المنتج الزراعي المصري.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تأخذ أيضاً عينات عشوائية من الأسواق المحلية لتحليلها، مؤكداً أن النتائج أكدت خلو المنتجات من المبيدات.

وتابع القرش أن البعض من متربصي الشر ينشرون الشائعات لدى للتأثير على اقتصاد الدولة المصرية باعتبار أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبرى اقتصاديا، مشيرا إلى أن هذا القطاع يدعم الأمن الغذائي المصري، وأن 20% من الصادرات السلعية من المحاصيل الزراعية، و15% من إجمالي الدخل القومي من الإنتاج الزراعي، و15% من القوى العاملة المباشرة في القطاع الزراعي.

وشدد على أن هذا القطاع له تأثير مباشر وغير مباشر على 50% من الشعب المصري، مؤكدا ضرورة أن يكون لدى المواطن المصري الوعي الكافي للتعامل مع الشائعات ومراقبة مصادرها، خاصة وأن أجهزة الدولة المختلفة لم ترصد أي أزمات تتعلق بذلك.